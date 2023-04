Die frohe Botschaft auf einem Osterei

Kurz vor Ostern lässt Lia Mathe alljährlich das Andenken an ihre Freundin und Ordensschwester erstrahlen. Diese hat zu Lebzeiten besonders kunstvolle Ostereier erschaffen.

Wenn das Osterfest vor der Tür steht, holt Lia Mathe ihre Schätze wieder hervor. Bis dahin schlummern all die filigran bemalten Ostereier, fein säuberlich in dünnes Papier gewickelt, in Kisten und Schubladen in ihrem Haus in Welden. Jedes einzelne Osterei ist ein Kunstwerk für sich. Vor allem die Einzelstücke mit den religiösen Motiven sind eine Seltenheit.

Mit feinstem Pinselstrich hat die Ordensschwester ihre Motive auf die Eier gemalt. Foto: Marcus Merk

Für Lia Mathe ist der zerbrechliche Osterschmuck zugleich eine schöne Erinnerung. Ihre Freundin Maria Bernwarda Adelheit Krispler hat die Eier so einzigartig gestaltet. Die Ordensschwester der Franziskanerinnen von Maria Stern in Augsburg hatte ganz offensichtlich ein Händchen für solch filigrane Malerei. Zu ihren Lebzeiten lehrte die gebürtige Oberbayerin Kunsterziehung. Kennengelernt haben sich die beiden Frauen eines Tages aber auf einem Osterflohmarkt in Augsburg. Lia Mathe, die selbst gern mit Ton arbeitet, erinnert sich noch daran, wie aus der Bekanntschaft eine lebenslange Freundschaft wurde.

Die Ostereier erinnern sie an ihre Freundin

Nachdem die Ordensschwester 2001 gestorben war, erhielt Lia Mathe die Ostereier mit den christlichen Motiven als Andenken an ihre Freundin. Mehr als 20 Hühnereier dürften es sein, die von der Nonne verziert wurden. Hinzu kommen neun Enteneier und zwei Straußeneier. Die Motive wiederholen sich auf den unterschiedlich großen Eiern. Doch es scheint vor allem diese eine biblische Geschichte zu sein, die die Künstlerin besonders beschäftigt hat.

Viele religiöse Motive sind auf den Ostereiern zu sehen. Foto: Marcus Merk

Die Szene ist auf Ostereiern aller Größen zu finden. Auch ein Straußenei wurde damit verziert. Es zeigt, wie Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung erscheint und ihnen dazu verhilft, dass ihnen viele Fische ins Netz gehen. Lia Mathe kann den Jüngern sogar Namen zuordnen, so exakt sind sie auf das Straußenei gemalt. Eine weitere Szene auf demselben ausgeblasenen Ei stellt Jesus am Osterfeuer dar. Auf das zweite Straußenei hat die Ordensschwester die weihnachtliche Szene von Christi Geburt dargestellt. Motive von der Auferstehung, von der Taufe am Jordan oder vom guten Hirten sind auf anderen Eiern zu entdecken.

Jeder Finger ist genau zu sehen

Mit feinstem Pinselstrich hat die Ordensschwester ihre Botschaft vom christlichen Glauben auf diesen Ostereiern in die Welt getragen. Der Aufwand muss erheblich gewesen sein. Mit atemberaubender Genauigkeit hat sie die Figuren auf die Kalkschalen gemalt. Jeder einzelne Finger ist erkennbar, jeder Zeh am Fuß und selbst die Falten der Gewänder sind exakt zu sehen. Auch die Gesichtsausdrücke der Menschen auf den Bildern sind oftmals ganz individuell dargestellt.

Oftmals haben die Figuren auf den kleinen Eiern einen eigenen Gesichtsausdruck. Foto: Marcus Merk

Wie lange es dauert, ein Straußenei so zu bemalen? Lia Mathe hat selbst schon viele Ostereier bemalt, die sie in Schubladen und Schränken im Keller verwahrt. "Das Ei muss man erst einmal reinigen, dann anmalen, trocken lassen und am Ende fixieren", überlegt sie. "Das dauert Wochen." Doch die Mühe hat sich gelohnt. Staunende Blicke der Betrachter sind den handbemalten Ostereiern der Ordensschwester sicher.