Die Harmoniemusik Welden startet mit einem fulminanten Neujahrskonzert in ihr Jubiläumsjahr

Erstmalig in der Vereinsgeschichte lud die Harmoniemusik Welden in diesem Jahr zu einem Neujahrskonzert ein. Angelehnt an das Programm der Wiener Philharmoniker durften Klassiker wie „Unter Donner und Blitz“, „An der schönen blauen Donau“ und als Zugabe der „Radetzky Marsch“ natürlich nicht fehlen. Eröffnet wurde der Konzertnachmittag mit zwei italienischen Werken. Bei Verdis Ouvertüre zu „La Forza del Destino“ ließen die 48 Musikerinnen und Musiker auf der Bühne bereits erahnen, welch musikalisches Feuerwerk sie die nächsten zwei Stunden zünden würden.

Wie in der Oper „La Cavalleria Rusticana“ diente das berühmte „Intermezzo Sinfonico“ als Überleitung zum nächsten Höhepunkt: die Jazz Suite Nr. 2 von Dmitri Shostakovich, ursprünglich für Varietéorchester komponiert; sie verlangte in sechs Sätzen insbesondere den Holzbläsern Technik in Perfektion und Höchstgeschwindigkeit ab. Originalgetreu wurde das Orchester dabei von Harfe und Akkordeon unterstützt. Nach der Pause zeigte das Orchester bei Ausschnitten aus „Porgy and Bess“ von George Gershwin, dass es sich auch in amerikanischen Opern sehr wohl fühlt.

Weitere Highlights in diesem Jahr

Dem Dirigenten Markus Strohwasser war es in wochenlanger Vorarbeit gelungen, die Klangsprache eines Sinfonieorchesters auf ein Blasorchester zu übersetzen. Weiche, edle Klänge bei den Holzbläsern, majestätischer Blechbläserklang und ein ausbalanciertes Schlagwerk fügten sich zu einem stets homogenen und noblen Klangbild zusammen. Auch die klar definierte Bandbreite der Dynamik vom disziplinierten Piano bis zum kontrollierten Forte ist für ein Amateurorchester bemerkenswert. Julia Strohwasser führte wie gewohnt mit wertvollen Informationen zu den Stücken souverän und charmant durchs Programm. Das Publikum im fast voll besetzten Holzwinkelsaal zeigte sich begeistert. Minutenlanger Schlussapplaus und stehende Ovationen belohnten die harte Arbeit des Dirigenten und der Musiker. Man kann sich also auf weitere musikalische Highlights in diesem Jahr freuen.

