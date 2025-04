Die Handtasche eines 71-Jährigen ist gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Mittwochnachmittag in Welden in einem Supermarkt einkaufen. Während des Einkaufs klaute ein Unbekannter unbemerkt seine Handtasche, heißt es im Bericht der Beamten. Wie sie gestohlen wurde, ist unklar. Der Diebstahlschaden liegt laut Polizei im niedrigen dreistelligen Bereich. (kinp)

