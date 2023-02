Dieb stiehlt hochwertiges Fahrrad vor einem Bistro in Welden

Der Besitzer stellt sein E-Bike unversperrt vor dem Bistro Liquid in Welden ab. Diese Gelegenheit lässt sich ein Fahrraddieb nicht entgehen.

Ein hochwertiges E-Bike ist am Montagabend in Welden gestohlen worden. Das Fahrrad stand unversperrt vor dem Bistro Liquid in der Uzstraße.

Passiert ist der Diebstahl laut Polizei im Zeitraum zwischen 20 und 21 Uhr. Das auffällige Fahrrad der Marke Riese & Müller ist schwarz, hat eine weiße Federgabel und einen blauen Sattel. Der aktuelle Wert wird noch auf rund 800 Euro geschätzt. (thia)