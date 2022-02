Diebe stehlen in Welden eine Schaufensterpuppe.

Eine weibliche Dekorationsfigur schmückt eine gelbe Telefonzelle in einem Garten in Welden. Nun hat sie verbotenerweise einen neuen Wohnsitz bekommen.

Eine weibliche Schaufensterpuppe hat es einem Unbekannten in Welden offenbar sehr angetan. Das Dekorationsstück schmückte eine gelbe Telefonzelle, die in einem privaten Garten in der Straße „Am Anger“ stand.

Polizei such Zeugen für Diebstahl in Welden

Nach Auskunft der Polizei haben die bislang unbekannten Täter die Puppe irgendwann im Zeitraum zwischen Montag und Mittwoch entwendet. Der Vermögenswert wird mit 150 Euro angegeben. Hinweise nimmt die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegen. (thia)