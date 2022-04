Diebe zapfen in Welden 6500 Liter Heizöl ab

Aus einem unterirdischen Tank in Welden zapfen Unbekannte das Heizöl ab. Dass der Tank mit einem Schloss gesichert war, hat die Diebe nicht abgehalten.

Dreiste Diebe haben in Welden Heizöl im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Täter zapften aus einem unterirdisch verbauten Tank rund 6500 Liter ab.

Passiert ist die Tat laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 15. Februar und dem 4. April. Der Tank ist im Garten eines Anwesens in der Straße Haldenloh in Welden eingegraben. Im Schacht war der Einfüllstützen mit einem Vorhängeschloss gesichert. Das Schloss wurde abgezwickt. Der Abpumpvorgang dürfte einen gewissen Zeitraum in Anspruch genommen haben. Ebenso waren hierzu diverse Gerätschaften erforderlich. Die Polizei hofft daher auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (thia)