Ein Blick in Weldens Vergangenheit

Acht Schautafeln sollen in Welden und Reutern an Gebäude erinnern, die einst die Gemeinde prägten und inzwischen abgerissen oder umgebaut wurden. Das Projekt des Heimatvereins Welden unter dem Motto „Blick in die Vergangenheit“ wurde im Rahmen des Regionalbudgets 2024 umgesetzt. Die Projektförderung wird finanziert vom Bund bzw. Freistaat Bayern über das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben sowie vom Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster e.V. Die Eröffnung findet am Sonntag, 8. September, um 13 Uhr auf dem Theklaberg am Kreuz der Vereine statt, zu der die Bevölkerung herzlich eingeladen ist. Musikalisch gestaltet wird die Feier von Alphornbläsern der Musikvereinigung Welden.

Auf dem Theklaberg steht auch das erste von insgesamt acht Fenstern

Auf dem Theklaberg steht auch das erste von insgesamt acht Fenstern, in denen mit Aquarellen von Rudolf Zitzelsberger-Jakobs die historischen Bauwerke und ihre Umgebung gezeigt und näher beschrieben werden. Danach geht es bei einem Rundgang zu fünf weiteren Plätzen in Welden. Stationen sind das Rathaus, wo einst der Gasthof zur Post stand, der ehemalige Bäuerlehof in der Fuggerstraße, die frühere Schule, das alte Forsthaus und das Bahnhofsgelände. Die rund zweistündige Wanderung führt dann nach Reutern, wo Schautafeln an den ehemaligen Pfarrhof und die Schule erinnern. (jös)