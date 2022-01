Welden

Einbrecher scheitern in Welden bereits an der Tür

Einbrecher haben am Dienstag versucht, in eine Gaststätte in der Utzstraße in Welden einzudringen.

Einbrecher haben am Dienstag versucht, in eine Gaststätte in der Utzstraße in Welden einzudringen. Die Täter scheiterten allerdings an der massiven Neben- und Eingangstür. Versucht haben es die Unbekannten offenbar im Zeitraum zwischen 13.30 und 20 Uhr. Einbrecher schaffen es nicht in die Gaststätte in der Utzstraße in Welden Die Täter richteten dabei einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro an. Hinweise werden von der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)

