Einbrecher schlagen in der Verenastraße in Welden zu

Samstagabend sind Unbekannte in ein Haus in Welden eingebrochen. Laut Polizei durchwühlten sie Schränke und Schubladen und nahmen Bargeld mit.

Unbekannte sind laut Polizei am Samstagabend zwischen 16.45 und 20 Uhr in ein Haus in der Verenastraße in Welden eingebrochen. Der oder die Täter hebelten eine Terrassentür auf und durchwühlten im Anschluss Schränke und Schubladen im Haus. Dabei wurde Bargeld in einem mittleren vierstelligen Bereich gestohlen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08921/1890-0 zu melden. Die Polizei weist darauf hin, dass derzeit wieder Einbrecher unterwegs seien, die in der Dämmerungszeit zuschlagen. Bei unbeleuchteten Wohnungen und Häusern zur Abendzeit gehen die Täter davon aus, dass die Bewohner nicht zu Hause sind, sodass sie ungestört einbrechen können. (AZ)