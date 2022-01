Einbrecher versucht in Welden in ein Haus einzudringen

Nachts um 2 Uhr hört die 66-jährige Bewohnerin plötzlich einen lauten Knall. Offenbar hatte sich jemand an ihrem Rollladen zu schaffen gemacht.

Ein Einbrecher hat am Sonntag um 2 Uhr in Welden versucht, in eine Einfamilienhaus in der Haldenloh einzudringen. Dabei wurde die Bewohnerin geweckt.

Versuchter Einbruch in Welden: Polizei sucht Zeugen

Die 66-Jährige hörte laut Polizei plötzlich, wie ein Rollladen am Fenster herunterrutschte und einen lauten Knall verursachte. Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit hob zuvor eine unbekannte Person den Rollladen an. In das Haus gelang der Unbekannte jedoch nicht. Der Schaden wird auf 25 Euro geschätzt. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (thia)