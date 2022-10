Eine CD aus dem Holzwinkel soll Kindern Ludwig Ganghofer näher bringen

Plus Im Gasthof Hirsch in Welden wurde ein Hörspiel präsentiert. Es ist ein Gemeinschaftswerk und macht Heimatgeschichte lebendig – und das manchmal auch deftig.

Angelehnt an „Hurra, die Schlacht mitgemacht“ von Johann Strauss lauschen die Besucherinnen und Besucher der Musik. Plötzlich ertönt Glockengeläut und dann ein Schrei: „Du blöder Machodepp, dich stell ich mit meiner WhatsApp auf Instagram“, schrie die zwölfjährige Leonie. Das verstand der junge Ludwig Ganghofer (gespielt von Dominik Berchtold), der mit dem Glockengeläut von 1868 ins Jahr 2022 katapultiert worden war, natürlich nicht.