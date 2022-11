Einiges wird anders auf dem Weldener Christkindlesmarkt

Der Christkindlesmarkt in Welden findet am zweiten Adventswochenende statt. Einiges hat sich verändert - nicht nur durch Corona.

Bald ist es wieder so weit, die Weihnachtszeit beginnt. Überall in den Städten und Dörfern werden bereits die Christkindlesmärkte aufgebaut. Nach zwei Jahren Corona kehrt ein bisschen Normalität ein. Auch in Welden gibt es dieses Jahr wieder einen Christkindlesmarkt, allerdings mit einigen Änderungen.

Ein neuer Ort: der Alte Festplatz

Es wird einen neuen Veranstaltungsort für den Weldener Christkindlesmarkt geben. Dieses Jahr findet er auf dem Alten Festplatz statt, es wird also alles draußen sein. Im Gegensatz zu früher, als zusätzlich zu den Ständen im Schulinnenhof auch in der Schule einiges los war. "Das machen wir auch wegen Corona", erklärt Jana Zumkeller, Ansprechpartnerin des Markts Welden für den Christkindlesmarkt. Dadurch habe man mehr Platz und könne auch besser Abstand halten. Außerdem wird zum ersten Mal nicht die Aktionsgemeinschaft Attraktives Welden, sondern der Markt Welden den Christkindlesmarkt veranstalten.

Auch für Kinder wird einiges angeboten

Es wird ein Kinderkarussell geben und eine lebende Krippe. Gemeinsam mit dem Jugendtreff können Kinder Weihnachtskarten basteln und aus alten Kerzenresten neue Weihnachtskerzen machen. Es wird auch einige musikalische Auftritte geben. Der Chor der Grundschule und die Kindergärten, aber auch einige Musikvereine werden auftreten. Auch der Nikolaus wird vorbeischauen. Zudem wird es viele Stände geben, an denen es unter anderem Dekoartikel, Handgestricktes, Puzzles und Liköre zu kaufen gibt. Auch für Essen und Trinken ist gesorgt. An den Ständen wird es beispielsweise Schupfnudeln, Bratwurstsemmeln, Waffeln, Glühwein, Kinderpunsch und warme Cocktails geben.

Zumkeller freut sich schon auf den Christkindlesmarkt: "Ich bin total gespannt, wer und wie viele kommen werden." Nachdem sich so einiges verändert habe und gerade durch Corona könne es manchen noch zu heikel sein, zu kommen. Jeder, der jetzt schon in Christkindlesmarkt-Stimmung gekommen ist, kann sich freuen. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember, wird es so weit sein. Am Samstag können Besucherinnen und Besucher von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr über den Christkindlesmarkt schlendern.