Welden

vor 46 Min.

Einkaufen statt Quarantäne? Wie bei WhatsApp moderne Märchen verbreitet werden

Plus Ein Arzt soll einen Patienten im Weldener Supermarkt erkennen, den er zuvor positiv auf Corona getestet hat. Doch wahr ist diese Geschichte nicht, die gerade um geht.

Von Philipp Kinne

Wer positiv auf Corona getestet wurde, muss in Quarantäne. Doch in den sozialen Medien kursieren etliche Märchen, die für Unsicherheit sorgen. Aktuell spielt eine davon im Supermarkt in Welden. Per Durchsage sollen dort angeblich positiv auf Corona getestete Kunden ausgerufen worden sein. Die Marktleitung widerspricht. Doch das Gerücht hält sich in dieser oder ähnlicher Form hartnäckig. Dabei ist die Geschichte aus der Luft gegriffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen