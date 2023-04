Neuer Fantasy-Rroman: Mira Valentin und ihre Liebe zu unheimlichen Wesen

Plus Unter Pseudonym schreibt Regina Käßmayr, die aus Emersacker stammt, Romane. Über ihre Leidenschaft für magische Welten, düstere Gestalten und übersinnliche Kräfte.

Ganz lässig nimmt Mira Valentin im keltisch grünen Gewand (Vampirin) ganz vorne auf einem mit Fell ausgelegten Stuhl Platz und lächelt charmant ins Publikum. Aus den Reihen ist ein leises „Oh“ zu hören. Hinter ihr ist ein Wikinger-Zelt an der Wand und es stehen Kerzen auf dem Boden. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die in der Aula der Grund- und Mittelschule Welden die Lesung verfolgen, ist es eine ganz spezielle Inszenierung.

Zwischen ihren scheußlichen Monstern ohne Haut, einer zahnlosen Banshee und Redcaps, die ihre Mützchen in das Blut ihrer Opfer tauchen, erklärt die Autorin Zusammenhänge und Charaktere ihrer Hauptfiguren. Mira Valentin braucht nur wenige Momente, bis die Verbindung zu ihrem Publikum steht. Für die Autorin ist diese Lesung in ihrer Heimat eine Premiere mit stimmungsvoller, musikalischer Untermalung. Dass die ausgerechnet von ihrer Mutter mit deren Gitarrengruppe kommt, darauf ist die Autorin stolz. Organisiert wurde diese Lesung von der Bücherei Welden.