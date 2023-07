Welden

11:42 Uhr

Es geht voran mit dem Solarpark Reutern

Plus Der Weldener Gemeinderat hat sich jetzt erneut mit dem zehn Hektar großen Areal an der Keltenschanzstraße befasst. Die überarbeiteten Pläne werden nun noch einmal ausgelegt.

Von Michaela Krämer Artikel anhören Shape

Die Pläne für den Bau des rund zehn Hektar großen Solarparks, der außerhalb des Landschaftsschutzgebiets an der Keltenschanzstraße Richtung Hegnenbach entstehen soll, nehmen langsam Gestalt an. Der Rat hatte dem Abwägungs- und Auslegungsbeschluss für den vorhaben bezogenen Bebauungsplan und dem Flächennutzungsplan "Sondergebiet für Photovoltaik Landwirtschaft und Naturschutz" in Reutern zugestimmt. Was sich gegenüber dem Plan vom Vorjahr geändert hat, stellte Anne-Sophie Hünker vom Planungsbüro Punctoplan vor.

Damit der Blick auf den Solarpark verträglicher wird, soll als Eingrenzung im Norden, Süden und Osten eine Hecke zur Eingrünung gepflanzt und im Süden und Westen ein Zaun gebaut werden. Dabei habe sich der Flächenzuschnitt leicht verändert und das Sondergebiet sei geringfügig kleiner geworden, erklärte sie. In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wurden die Pflegemaßnahmen deutlich kompensiert und ein Plan mit Naturschutzmaßnahmen erstellt. Angeordnet wurde auch eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. Dabei ging es um die Feldlerche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen