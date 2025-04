Etliche Personen im Raum Welden von Betrügern angerufen

Betrüger haben am Montag offenbar gezielt Menschen im Raum Welden angerufen. Das berichtet die Polizei. Demnach erhielten etliche Weldenerinnen und Weldener am Montag Anrufe von Betrügern, die am Telefon behaupteten, dass im Raum Welden eingebrochen wurde. Die vermeintlichen Einbrecher, die teilweise erwischt wurden, würden von Bargeld und Wertsachen der Angerufenen wissen, behaupteten die Betrüger, die sich offenbar als Polizisten ausgaben. Die falschen Polizisten würden nun das Bargeld und Wertgegenstände der Angerufenen abholen und sicher verwahren. Diese Geschichte stimmt natürlich nicht. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist niemand auf die Betrugsmasche hereingefallen, berichtet die echte Polizei. (kinp)

