Fahrgast will Taxifahrer auf 90 Euro Kosten sitzen lassen

Ohne zu zahlen, ließ sich ein Mann mit dem Taxi von Augsburg nach Welden fahren. Das hat nun Folgen für ihn.

Nicht bezahlte Taxifahrt: Am DSonntagmorgen ließ sich gegen 5 Uhr ein Mann in einem Taxi von Augsburg nach Welden fahren. An der gewünschten Adresse angekommen stieg er laut Polizei mit dem Hinweis aus, dass er kein Geld habe und verschwand in seinem Wohnanwesen. Dem Taxifahrer entstand dadurch ein Schaden in Höhe von circa 90 Euro. Die Personalien des Fahrgastes konnten ermittelt werden. Ihn erwartet nun zusätzlich zur Taxirechnung noch eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen. (lig)