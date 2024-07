Fahrradfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

Ein einziger Blick kann schlimme Folgen haben. Das passierte am Freitag einem Fahrradfahrer in Welden. Wie die Polizei mitteilte, bog der Mann um 10.05 Uhr von der Burckhartstraße nach rechts in die Uzstraße ein. Hierbei bemerkte er, dass an seinem Rad ein Schutzblech verbogen war und blickte deshalb nach unten. Er wollte es während der Fahrt gerade biegen.

Mann muss nach Unfall in Welden in die Augsburger Uniklinik

In diesem Moment übersah der Radler einen Kleintransporter und fuhr diesem auf. Der Radfahrer kam mit leichten Nackenverletzungen in die Uniklinik Augsburg. Den Schaden an Rad und Transporter schätzt die Polizei auf rund 400 Euro. (corh)