Falschem Polizeibeamten in Welden unterläuft Leichtsinnsfehler

In Welden war ein falscher Polizeibeamter per Telefon am Werk. Durch einen Leichtsinnsfehler enttarnt er sich jedoch selbst als Betrüger.

Eine 88-Jährige bekam in Welden einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Solche falschen Polizeianrufe häufen sich derzeit wieder, sagt die Polizei aus Zusmarshausen. In diesem Fall war der Täter selbst für sein Versagten verantwortlich.

Täter haben es auf Geld und Wertsachen abgesehen

Am Montagabend gegen 18 Uhr sagte der falsche Polizist der Frau am Telefon, dass es in ihrer Nachbarschaft zuletzt immer häufiger zu Einbrüchen kommen würde und dass bei den angeblichen Tätern ein Zettel mit Name und Adresse der 88-Jährigen gefunden worden sei. Im Anschluss fragte der falsche Polizist die Frau, ob sie Wertsachen zuhause habe. Diese solle sie zur Sicherheit an einen Kurier übergeben. Wird der Trick nicht erkannt, sind Geld und Wertsachen in der Regel weg, sagt die tatsächliche Polizei.

Doch bei der Masche gehen Täter oft noch einen Schritt weiter. Sie erzählen der Person am Telefon, den Polizeinotruf 110 zu wählen, dabei aber nicht aufzulegen. Somit bleiben sie am Telefon mit den Betrügern verbunden, welche sich im Anschluss erneut als falsche Polizeibeamte ausgeben.

Täter macht Leichtsinnsfehler bei Betrugsversuch

Auch in Welden wollte der Täter diesen Trick anwenden. Wie die Polizei Zusmarshausen meldet, sei der Täter in diesem Fall jedoch etwas unkonzentriert gewesen. Denn statt nach dem Wählen des Notrufs am Telefonhörer zu bleiben, legte er selbst auf, sodass die 88-jährige Frau letztlich tatsächlich bei echten Polizeibeamten landete. Diese sagen auch, dass mittlerweile immer weniger Menschen auf diese Art von Tricks hereinfallen. (mom)