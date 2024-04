Familie Storch in Welden wird zum Filmstar

Das neue Nest wurde flugs bezogen: Auf der Homepage gibt es Live-Aufnahmen von dem Paar und ihren Eiern zu sehen. Alle sind guter Hoffnung.

Die Idee entstand in einem Gespräch zwischen dem Bauhofleiter und dem Weldener Bürgermeister Stefan Scheider: Nachdem sich in jüngster Vergangenheit immer wieder Störche auf den Dächern der Kirche und der umliegenden Häuser in Welden niedergelassen haben, beschlossen die beiden, doch ein Storchennest im Ort zu errichten. Mit Erfolg, wie sich schnell gezeigt hat.

Für die Aktion wurde ein umgestürzter Baumstamm auf Vordermann gebracht und auf den Alten Festplatz transportiert. Das örtliche Baggerunternehmen Müller errichtete einen tiefen Graben und der Baumstamm wurde umgedreht in den Boden gerammt. Der Wurzelstock des Baumes sollte fortan als Grundlage für den Nestbau dienen.

Das neue Quartier wurde in kurzer Zeit von den Störchen bezogen

Bereits wenige Minuten nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, wurde das neue Quartier prompt schon von einem Storchenpärchen bezogen. Nach einigen Flugstunden und freudigem Geklapper später haben die beiden Störche sich ein stattliches Nest errichtet und mit allerhand Materialien aus der Umgebung gebettet. Kaum war das Nest fertig, ging es auch schon mit der Familienplanung weiter. Nur wenige Tage nach der Aufstellung des Nestes wurde ein Ei im Storchennest abgelegt. Inzwischen liegen schon vier Eier im Nest.

Für alle Interessierten, aber vor allem für die Kinder, hat die Gemeinde Welden am Storchennest eine Kamera befestigt. Die Kamera sendet in regelmäßigen Abständen einzelne Fotos (sowohl bei Tag als auch bei Nacht), die auf der Homepage (www.Markt-Welden.de) unter der Rubrik „Kultur & Freizeit“ und dann „Storchennest“ eingesehen werden können. Für die technische Unterstützung bedankt sich Bürgermeister Scheider bei der IT-Abteilung der Verwaltungsgemeinschaft Welden, Oliver Müller, und Herrn Daum vom Künstlerhaus Emersacker, sowie beim Naturpark Augsburg-Westliche Wälder für die Kostenübernahme der Kamera. Bei der baulichen Umsetzung hat das Team vom Bauhof Welden fleißig geholfen, sowie Mitarbeiter des örtlichen Baggerunternehmens Müller.

Die Filmaufnahmen sollen auch Thema im Unterricht sein

Nachdem die Grundschule Welden seit wenigen Monaten auch Naturparkschule ist, trägt die Installation der Kamera auch zur Veranschaulichung von Lerninhalten bei. Momentan kann man den Störchen beim Brüten zusehen. Bürgermeister Scheider: "Wir sind gespannt, ob wir in etwa 20 bis 25 Tagen (Brutzeit ca. 30 bis 33 Tage) eine Geburt miterleben dürfen." Er wünsche auf jeden Fall allen viel Freude bei der Beobachtung der Störche.

Welden ist nicht der einzige Ort in der umliegenden Region, wo sich Störche niedergelassen haben. Im März machte die Nachricht kund, dass sich das Storchenpaar in Altenmünster sein Nest in kurzer Zeit wieder aufgebaut hat, und das ziemlich hartnäckig. Kurz nachdem die Störche ihr angetrautes „Heim“ in der Ortsmitte nach dem Winter bezogen hatten, montierte der Stromversorger den Bau nämlich wieder ab. Die fleißigen Vögel bauten in Rekordzeit in der Zusamtalgemeinde das Nest an ihrem Standort wieder auf.

In Zusamzell waren bereits Ende Februar wieder Störche gesichtet worden. Einige Störche waren dieses Mal offenbar nicht nach Süden geflogen. Sie überwinterten in den Zusam-Auen. Der Horst auf dem Kirchturm war regelmäßig besetzt gewesen, allerdings immer wieder auch einige Tage leer.

Der Bestand der Störche nimmt immer weiter zu

Flogen Störche früher im Winter noch bis nach Afrika, überwintern die Vögel heutzutage oft in der Nähe. Für gewöhnlich kehren die Vögel ab Mitte Februar aus ihren Quartieren zurück, um möglichst schnell ihren angestammten Wohnsitz einzunehmen. Mit dem Brüten wird ab Mitte März begonnen.

Der Bestand der Störche nimmt auch im Landkreis Augsburg weiterhin zu. Während die Zahl der Tiere in Bayern in den 1980ern Jahren noch am Tiefpunkt war, sieht man die Vögel mittlerweile das ganze Jahr über in der Region. Damit gibt es ein neues Problem. Wie Storchenexperte Anton Burnhauser im Gespräch mit unserer Zeitung schilderte, gehen den Tieren die Nistplätze aus. Wesentlicher Grund dafür sei, dass die traditionellen Nester bereits besetzt sind, weiterhin aber viele neue Vögel dazukommen. Dadurch werde der Wohnraum knapp. Vor allem unerfahrene „Erstbrüter" würden sich schwer tun, geeignete Plätze zum Nisten zu finden. In Welden ist offenbar ein Storchenpaar mit dem neu angebotenen Platz zufrieden.