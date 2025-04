In Welden ist am Montagnachmittag eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Hütte im Hutgraben und deren Inhalt wurden dabei vollständig zerstört. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Brandursache ist nicht geklärt. Die Feuerwehren Welden und Reutern rückten an und löschten den Brand. (kar)

