Feuerwehr bekämpft Schwelbrand in einer Schreinerei in Welden

In der Absauganlage für das Sägemehl in einer Schreinerei entsteht ein Schwelbrand. Die Feuerwehren aus Welden und Reutern können Schlimmeres verhindern.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr hat ein Schwelbrand in einer Schreinerei in Welden nur einen geringen Schaden anrichten können. Die Einsatzkräfte aus Welden und Reutern waren am Donnerstag gegen 8.30 Uhr alarmiert worden.

Durch einen technischen Defekt hatte sich in der Schreinerei in der Uzstraße ein Schwelbrand in der Absauganlage für das Sägemehl gebildet. In der Folge kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr bekämpfte die Glutnester und belüftete anschließend das Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. (AZ)