Feuerwehr löscht Brand im Dachstuhl eines Wohnhauses

Starker Rauch, der aus dem Dach eines Einfamilienhauses in Welden aufstieg, setzte am Freitagabend die Feuerwehr in Alarm. Da unklar war, ob und wie sich das Feuer ausbreiten könnte, rückten mehrere Feuerwehren aus dem Holzwinkel mit etwa 60 Einsatzkräften an. Auch Polizei und Rettungsdienst waren vor Ort. Der Brand war im Dachstuhl des in der Hofstetterstraße etwas zurückgesetzt stehenden Hauses ausgebrochen. Das Feuer wurde schnell gelöscht, doch der Platz für die Arbeiten mit Drehleiter war beengt, da in unmittelbarer Nachbarschaft weitere Gebäude standen. Menschen waren laut Feuerwehr nicht in Gefahr und es wurde auch niemand verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Foto: Regine Kahl

