Figuren und Bäumchen: Wer hat den Bildstock bei Reutern geschmückt?

Plus Über eine Kleinanzeige sucht Familie Hämmerle inzwischen nach dem Unbekannten, der ihren Bildstock mit zwei Tonfiguren und einem Bäumchen versehen hat.

Wunder geschehen nur ganz selten im Landkreis Augsburg. Wohl auch deshalb war Johann Hämmerle so erstaunt, als er jetzt vor dem Bildstock seiner Familie zwischen Welden und Reutern stand. Im Bildstock stehen neuerdings zwei Tonfiguren, und gleich daneben gedeiht ein kleiner Baum. Johann Hämmerle hat schon jeden gefragt, den er kennt: Wer hat das getan?