Freiluftkino, Partys, Workshops - 30 Jahre Jugendtreff in Welden

Der Weldener Jugendtreff Jam wird 30 Jahre alt. Ein Rückblick auf die Gründung - und wann das Jubiläum gefeiert wird.

Musikevents, Grillabende, Freiluftkino, Teeniepartys, Konzerte, Graffiti-Workshops und Jugendfahrten: Der Weldener Jam-Jugendtreff ist seit vielen Jahren ein Ort für junge Menschen, an dem sie ihre Kreativität ausleben, neue Freundschaften schließen und sich persönlich weiterentwickeln können. Neben den vielen Freizeitaktivitäten bietet er ebenso Unterstützungsangebote und leistet Aufklärungsarbeit. Doch das war nicht immer so.

Quatschen Spaß haben, Kickern - der Jugendtreff in Welden

Gegründet 1993 war der Verein „Sankt Thekla Jugend“ ein freier Treff, der sich selbst verwaltet hat. Die volljährige Jugend durfte auch schon bis 22 Uhr öffnen. Dabei ging es nicht immer reibungslos zu und der Jugendtreff schien sich aufzulösen. Das änderte sich, seit 2010 der Treff von der gemeindlichen Jugendpflegerin Petra Kutter geführt wird und einen neuen Namen bekam: „Jam-Jugendtreff Welden“. Heute ist er ein Jugendtreff für alle Jugendlichen im Alter von zwölf bis 27 Jahren. Neben Organisation und Begleitung der Jugendarbeit in Welden unterstützt Petra Kutter den ehrenamtlichen Vorstand, berät Jugendliche und Eltern, begleitet den Jugendbeirat und ist Ansprechpartnerin für Vereine und Verbände in Welden. Mit offenem Ohr und einem Blick für die Bedürfnisse zeigt sie sich verantwortlich für „ihre“ Jugendlichen. Ihr Schwerpunkt liegt darin, neue und jüngere Jugendliche zu erreichen und zu integrieren, erzählt sie. Und mit ihr kam Beständigkeit in den Treff.

Immer stark besucht: Die Musik-Events werden im Jam-Jugendtreff Welden. Foto: Petra Kutter

Ob zum Quatschen und Spaß haben, zum Kickern und Kartenspielen, zum Chillen und Musizieren, zum Reden oder ob an der Beteiligung vieler Projekte, die nicht nur den jungen Leuten viel Lob gebracht haben. Dabei werden viele Impulse zur sinnvollen Freizeitgestaltung gesetzt. Besonders beliebt sind Musikprojekte wie Jamsessions, Film-, Grill- und Chillabende mit Lagerfeuer wie auch Graffiti-Workshops.

Der Jam-Jugendtreff Welden ist jung geblieben

Durch die Nachmittagsunterrichte an der Mittelschule haben sich auch erweiterte offene Treffs ergeben, denn viele der Schülerinnen und Schüler halten sich gerne während längerer Pausen dort auf. Der Jugend- und Musikaustausch mit der Gemeindepartnerstadt Nové Strašecí wurde auf- und ausgebaut, Projekttage wie jugendpolitische Bildungstage (U 18 Wahlen), Upcycling Workshops gehören mittlerweile zum festen Bestandteil. Besondere Vorhaben finden nicht nur in den Sommerferien, sondern auch in den Herbst-, Oster- und Pfingstferien statt, so die Jugendpflegerin.

Der Jam-Jugendtreff Welden ist auch noch nach 30 Jahren jung geblieben. Woran es liegt, erklärt Petra Kutter: „Die Beteiligung der Jugendlichen an Projekten innerhalb der Marktgemeinde wird immer bedeutender, denn so lernen junge Menschen, verantwortungsbewusst zu sein.“ Ob es dabei um die Altpapiersammlung geht oder am Weihnachtsmarkt mit eigenem Aktionsstand. Beim Faschingsumzug in Welden haben sie erstmals einen Jugendschutzstand gemeinsam mit Jan Markus (der Interkommunalen Kinder- und Jugendarbeit) aufgebaut. Unter dem Motto „Welden wird bunt“ gestalteten die jungen Leute das Außengelände der Mittelschule. Viel Lob und Bewunderung gab es für eine Station am neu eingerichteten Meditationsweg, die mit viel Fantasie und Kreativität besprüht wurde. Der Wohnwagen, ein Geschenk vom Kreisjugendring, wurde künstlerisch gestaltet. Und das alles unter professioneller Anleitung und mit viel Herzblut. „Die Jugendlichen waren und sind auch am Um- und Anbau sowie der Renovierung am Haus der Vereine und Jugend ganz aktiv beteiligt“, sagt sie stolz.

Feier zum Jubiläum: 30 Jahre Jam-Jugendtreff Welden

Der Jam-Jugendtreff Welden ist ein Ort, wo die Jugendlichen alte und neue Kontakte pflegen und damit soziale Kompetenzen zusammen mit einem ehrenamtlich engagierten Jugendteam (Vorstand) entwickeln können , sagt Petra Kutter. „Ein Jugendteam, das sich mindestens ein Jahr lang für den Treff einsetzt und das Programm mitbestimmt.“ Wenn sie der guten Fee begegnen würde, welchen Wunsch hätte sie? „Ein Jugendzentrum mit ganz viel Platz.“