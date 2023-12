Glätte: Fußgänger rutscht aus und verletzt sich

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Welden rutscht ein Fußgänger wegen Glätte aus und verletzt sich. Er will den Markt laut Polizei anzeigen.

Ein 39-jähriger Fußgänger ist nach einem Unfall in Welden verletzt. Wie die Polizei berichtet, rutschte er auf einer Eisplatte in Welden aus. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Welden. Der Mann zog sich durch den Sturz eine Rippenfraktur zu. Er erstatte Anzeige gegen den Supermarkt, heißt es im Bericht der Polizei. Die will nun Prüfen, ob der Betreiber des Markts seine Pflichten tatsächlich verletzt hat. (kinp)