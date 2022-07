Glasfaserausbau soll starten: Schnelles Internet für Welden und Reutern

Plus In der Gemeinde Welden sollen neue Glasfaserkabel für schnelles Internet verlegt werden. Das hat der Gemeinderat nun beschlossen.

Die Gemeinde Welden will beim Thema Netzausbau mehr Tempo geben. "Die Zukunft ist die Breitbandversorgung über gigabitfähige Glasfaseranschlüsse mit 1000 Mbit", sagte Jürgen Schuster, Geschäftsführer der Corwese GmbH. Die Marktgemeinde Welden und alle Haushalte des Ortsteils Reutern sollen an das schnelle Internet angebunden werden. Doch welcher Anbieter macht das Rennen?