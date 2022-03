Welden

vor 50 Min.

Welden nimmt im aktuellen Haushalt drei Millionen Euro Kredit auf

Plus Der Marktgemeinderat Welden hat den Haushaltsplan für dieses Jahr einstimmig verabschiedet. Investiert wird vor allem in Kanäle, in Grund und Boden und in Baumaßnahmen.

Von Michaela Krämer

"Der aktuelle Haushaltsplan Welden ist ein Spiegelbild des letzten Jahres", erklärte Kämmerer Günther Tauber. "Der Verwaltungshaushalt liegt bei 8,14 Millionen Euro und somit etwas unter dem Vorjahresniveau. Im Vermögenshaushalt liegt das Volumen bei 4,14 Millionen Euro und damit etwa 500.000 Euro unter dem Vorjahresansatz. Dabei entfällt der Löwenanteil mit etwa 2,7 Millionen Euro auf Grunderwerbsmaßnahmen und rund 600.000 Euro auf Baumaßnahmen."

