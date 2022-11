Welden, Holzwinkel

vor 17 Min.

Spannende Einblicke in die Berufswelt beim Ausbildungstag

Plus Das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster, mit Simone Hummel, hat den Tag verwirklicht. Um die 150 Schülerinnen und Schüler haben sich dazu angemeldet.

Von Melanie Langenwalter Artikel anhören Shape

In der Halle staubt es. Die Tische sind mit einer weißen Schicht bedeckt, und überall riecht es nach Holz. In der Schreinerei Miller in Neumünster ist heute einiges los. Es wird geschliffen, was das Zeug hält. Allerdings nicht von Maschinen oder den Mitarbeitern. Nein, heute sind die Jugendlichen dran, denn es ist Ausbildungstag. Der Besuch der Schreinerei ist dabei nur ein Teil des gesamten Ausbildungstags, denn die Schülerinnen und Schüler können auch noch andere Berufsfelder erforschen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen