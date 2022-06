Hunderte feiern beim "West Woods Festival" in Welden

Plus Nach dem Musikfestival in Welden ziehen die Veranstalter Bilanz. Sie sind zufrieden und freuen sich schon auf eine Wiederholung.

Gelungen und breit aufgestellt: Das Festival des Jugendtreffs in Welden auf dem Gelände beim Haus der Vereine war ein Erfolg. Nun ziehen die Veranstalter Bilanz.