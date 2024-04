Welden

13:00 Uhr

In Welden eröffnet ein Bienen-Grandhotel

Thomas Lawall und sein "Bienen-Grandhotel" in Welden.

Plus In Welden können Bienen ab sofort in ein Bienen-Grandhotel einchecken. Hier treffen Naturschutz und Kunst aufeinander.

Von Diana Dontsul

Thomas Lawall ist Betreiber des Grandhotels für Bienen. Seit 2019 baut er immer wieder Bienenhotels in verschiedenen Größen und Formen. Die Anregung dafür gab ihm das Volksbegehren "Rettet die Bienen" aus dem selben Jahr. "Da dachte ich, was können wir machen, außer Rasen erst im Juni mähen? So kam ich aufs Bienenhotel", erzählt Lawall. Mittlerweile hängen schon 50 solcher Insektenhotels um sein Haus. Motiviert werde er von den Bienen selbst, sagt er. Dass jedes neu platzierte Häuschen direkt von den Bienen angenommen wurde, gab ihm den Ansporn, mehr und größere Bienenhotels zu bauen.

Mehr als 50 Hotels hängen bei den Lawalls ums Haus. Foto: Marcus Merk

Ein Bienenparadies auf vier Quadratmetern in Welden

Daher begann er im August vergangenen Jahres den Bau des Grandhotels: Auf vier Quadratmetern hängen Hotels verschiedener Größen und Formen, Bienenkästen mit Häusern und Hasendraht als Vogelschutz und vier Lehmkästen, einer Mischung aus Sand und Lehm, für die Pelzbienen. Zusätzlich fügte er Brombeer- und Holunderschnitte hinzu, in die die Bienen selber ihre Gänge bohren. Auch an Bodennister wie Sandbienen hat er gedacht und einen "Vorgarten" mit Sandarium - dafür füllt man eine ca. 30 Zentimeter tiefe Mulde mit grobem Sand - und geflochtenen Weidenzaun angebracht und mit bienenfreundlichen Bodendeckern bepflanzt. Beendet ist das Projekt aber noch nicht: Geplant ist ein Ausbau der Lehmkästen, Sandarien und eventuell eine Natursteinmauer.

