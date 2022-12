Informatiker hilft den Kröten bei Reutern weiter

Plus Einem Informatiker aus Bonstetten ist ein Durchbruch gelungen. Sein System zählt die Amphibien mithilfe von Lichtschranken. Das verändert die Ergebnisse bei den Beobachtungen der Krötenwanderung enorm.

Wie kommen Frösche, Kröten und Molche bei ihren Laichwanderungen sicher ans Ziel? Die Weldener Ortsgruppe des Bund Naturschutz hat sich darüber schon viele Gedanken gemacht. Vor etwa sechs Jahren wurde extra ein Amphibienübergang bei der Kreisstraße A12 bei Reutern geschaffen, damit die Tiere ihre Wanderung auch ohne menschliche Krötenträger überleben. Zunächst sah es so aus, als würden die Tiere diese Tunnel nicht nutzen. Ein Informatiker kommt jetzt jedoch zu ganz anderen Erkenntnissen.