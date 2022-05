Insektenhotels der Grundschule in Welden in der Freinacht zerstört

Einen schlechten Scherz erlauben sich Unbekannte in der Freinacht. Laut Polizei werden die Insektenhotels der Grundschule beschädigt.

Unbekannte Täter beschädigten in der Freinacht im Schulgarten der Grundschule in Welden zwei Insektenhotels und eine Wetterstation. Das teilt die Polizei mit. In Insektenhotels sollen kleine Tiere Unterschlupf finden. Sie sehen in etwa aus wie ein Vogelhäuschen. Der entstandene Sachschaden belaufe sich auf rund 50 Euro, schätzen die Beamten.