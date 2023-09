Jam-Jugendtreff in Welden feiert 30. Geburtstag

Plus Bis in die Nacht hinein haben die Organisatoren mit ihren Gästen das 30-jährige Jubiläum des Weldender Jugendtreffs gefeiert.

Die Anstrengungen haben sich gelohnt: Es war eine bunte Party, die das Team des Jugendtreffs zum 30. Geburtstag auf die Beine gestellt hat. Mit rund 150 Besucherinnen und Besucher aus der Region und der Partnerstadt Nové Strašecí aus Tschechien wurde ausgiebig gefeiert.

Ein buntes Rahmenprogramm sorgte für Stimmung: Kulinarisches aus Tschechien und der Heimat, Lagerfeuer und alkoholfreie Cocktails. Auf der Kleinkunstbühne sorgten ein DJ sowie heimische und tschechische Musiker für Abwechslung. Auch im Jugendtreff selbst ging es bei einem Konzert mit zwei Bands fetzig zu.