Welden

vor 20 Min.

Jugendarbeit geht mit "Mystery Machine" im Holzwinkel auf Tour

Auf dem Schulhof der Mittelschule in Welden gestalten "Die Bunten" den Bus der Jugendarbeit nach den Wünschen der Jugendlichen.

Plus Das neue Dienstfahrzeug von Jan Marcus hat einen ganz speziellen Look. So wollten es die jungen Leute im Holzwinkel. Für sie gibt es ab sofort neue Angebote.

Die "Mystery Machine" ist startklar. Bis jetzt hatte dem VW-Bus der Kinder- und Jugendarbeit im Holzwinkel (Imokja) noch die richtige Lackierung gefehlt. Nun prangt Hund Scooby Doo von der gleichnamigen Comic-Serie auf dem Wagen. Die Jugendlichen hatten sich das mehrheitlich so gewünscht.

