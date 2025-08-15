Jugendlicher kommt nach Schlägerei in Welden ins Krankenhaus

Ein 16-Jähriger ist nach einer Schlägerei in Welden ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, geriet er am frühen Donnerstagabend mit einem Gleichaltrigen in Streit. Vermutlich ging es um Nichtigkeiten, heißt es im Polizeibericht.

Die beiden Jugendlichen schlugen gegenseitig aufeinander ein und beleidigten sich. Letztlich musste einer der beiden mit dem Rettungsdienst leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der anderen brachte die Polizei zu seinen Erziehungsberechtigten. (kinp)