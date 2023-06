Welden

Kita platzt aus allen Nähten: Welden plant jetzt einen Neubau

Plus Das neue Gebäude soll direkt neben der bestehenden Kindertagesstätte in Welden gebaut werden. Damit könnte Platz für fünf neue Gruppenräume entstehen.

Von Josef Thiergärtner

Der Mangel an Plätzen für die Kinderbetreuung ist im Markt Welden, wie in vielen anderen Gemeinden, stets ein Thema. So stand in der Sitzung des Marktgemeinderates jetzt eine Erweiterung der Kindertagesstätte St. Thekla auf der Tagesordnung. Insgesamt 135 Kinder werden im Kindergarten und 30 Kinder in der benachbarten Kinderkrippe betreut. Von den sieben Gruppen des Kindergartens sind jedoch aufgrund des Platzmangels schon längere Zeit drei Gruppen im nahegelegenen Franziskushaus untergebracht. Auch der Mehrzweckraum des Bestandsgebäudes ist mit einer Gruppe belegt.

Um diesen Zustand zu ändern, ermittelte das beauftragte Architekturbüro Strohmayr in einer Machbarkeitsstudie die Möglichkeiten für einen Erweiterungsbau. Das Ergebnis dieser umfangreichen Studie erläuterte Ingenieur Alois Strohmayr den Ratsmitgliedern und zeigte die verschiedenen Varianten auf. Eine Prüfung im Vorfeld hatte ergeben, dass aus statischen und technischen Gründen eine Aufstockung des Bestandsgebäudes nicht relevant wäre, weshalb nur ein Neubau zur Lösung beitragen kann.

