Nun doch kein Gewerbegebiet: In Welden sollen kleine Appartments entstehen

Plus Der Marktgemeinderat Welden lässt Mikroappartements im Frickenlohweg zu. Der Bereich gilt deshalb jetzt als Mischgebiet.

Jetzt also doch kein Gewerbegebiet. Der Marktgemeinderat Welden hat sich mit dem Baugrund im Frickenlohweg beschäftigt. Der Aufstellung des Baugebiets "Welden-Süd II" im Frickenlohweg 4 und 6 haben die Ratsmitglieder am Ende zugestimmt. Ursprünglich hatte sich der Marktgemeinderat mit der Bebauung "Ehrenreich" beschäftigt. Dabei wurde festgestellt, dass die beiden Grundstücke Frickenlohweg 4 und 6 mit überplant werden sollten. Weil das nicht möglich war, wurden die zwei Grundstücke wieder aus dem Plan herausgenommen.