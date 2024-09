Kleintransporter rollt rückwärts in Zaun

Am vergangenen Freitagvormittag ereignete sich gegen 9.45 Uhr in der Fuggerstraße in Welden ein Verkehrsunfall, teilt die Polizei aus Zusmarshausen mit. Ein dort geparkter Kleintransporter der Marke Peugeot rollte rückwärts in einen angrenzenden Zaun. Bei der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der 27-jährige Fahrer des Kleintransporters vergessen hat, die Handbremse anzuziehen. Der Gesamtsachschaden wird auf 3000Euro geschätzt. (jah)

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handgriff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis