Körperverletzung nach dem Faschingsumzug in Welden

Rund ging es beim Faschingstreiben nach dem Umzug in Welden. In diesem Fall wurde jedoch übertrieben. Es kam zu wechselseitigen Körperverletzungen.

Der Faschingsumzug in Welden war schon lange vorbei, doch das Treiben im Partyzelt auf dem Festplatz ging noch weiter. Wie die Polizei berichtet, kam es am Samstag um 23.20 Uhr zum Aufeinandertreffen zweier Männer.

Ein 36-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts war laut eigenen Angaben von einem 28-jährigen Mann vor dem Partyzelt ins Gesicht geschlagen worden. Daraufhin brachte der Securitymitarbeiter den 28-jährigen, der erheblich alkoholisiert war, zu Boden. Der 28-Jährige bestritt die Angaben des 36-Jährigen und berichtete, dass er selbst von seinem Kontrahenten geschlagen war. Von Beamten der Polizeiinspektion Zusmarshausen wurden Anzeigen aufgenommen.

Am Rande des Faschingsumzugs, der um 14.30 Uhr startete, kam es zu einer weiteren Straftat. In der Zeit von 14.15 bis 17 Uhr wurden von einem Hyundai, der in der Straße "Am Kornfeld" parkte, von derzeit unbekannten Tätern die Kennzeichen abgeschraubt und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900 entgegen. (jah)

Lesen Sie dazu auch