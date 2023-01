Ladendetektiv ertappt zwei Ladendiebe in Welden auf frischer Tat

Ein 47-Jähriger und ein 14-Jähriger stecken in einem Supermarkt in Welden Waren ein und verlassen den Laden, ohne zu bezahlen. Doch ein Detektiv passt auf.

Zwei Ladendiebe an einem Tag hat ein aufmerksamer Ladendetektiv am Montag in Welden auf frischer Tat ertappt. Beide Vorfälle passierten in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Welden.

Zunächst erwischte der Detektiv um 10.30 Uhr einen 47-jährigen Mann dabei, wie er Waren im Wert von knapp 20 Euro in seine Taschen steckte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Um 15.20 Uhr bemerkte er dann noch eine 19-Jährige und einen 14-Jährigen, die zunächst gemeinsam die Positionen der Überwachungskameras im Laden ausspähten. Anschließend steckte der Jugendliche Waren im Wert von knapp vier Euro in die Taschen und verließ den Laden ebenfalls, ohne zu bezahlen. (thia)