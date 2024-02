Lastwagen fährt Werbetafel in Welden um

Beim Rangieren gerät ein Lastwagen gegen eine Werbetafel in Welden. Die Tafel stürzt auf ein Auto, berichtet die Polizei.

Ein Lastwagenfahrer ist beim Rangieren gegen eine Werbetafel in Welden gefahren, berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 9 Uhr auf dem Firmengelände eines holzverarbeitenden Betriebs in der oberen Bahnhofstraße.

Nachdem der Laster gegen die Werbetafel gefahren war, stürzte diese auf einen VW Caddy, der daneben geparkt war. Das Auto wurde an der rechten Seite beschädigt. Der Schaden an beiden Fahrzeugen sowie der Werbetafel wird von der Polizei auf insgesamt 6500 Euro geschätzt. (kinp)