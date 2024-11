Die fünfte Jahreszeit hat am 11.11. auch in Welden begonnen. Mit viel Tammtamm sind die Laugnataler Faschingskracher hier in die Saison gestartet. Höhepunkt des Abends war die Vorstellung des neuen Prinzenpaares Melissa I. (Schreier) und Sebastian I. (Neudert). Das Motto der Faschingskracher ist nun auch offiziell bekannt gegeben worden. Es lautet „Monopoly LFK Special“. (AZ)

