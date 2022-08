Lausbubengeschichten aus dem Holzwinkel gibt es bald als Hörbuch

Plus Ihrem Sohn hat Jasmin Berchtold die schelmischen Geschichten des berühmten Autors Ludwig Ganghofer schon oft erzählt. Nun hat sie zusammen mit anderen ein Hörbuch aufgenommen.

Hand auf's Herz: Wer kennt schon alle Geschichten von Ludwig Ganghofer, insbesondere die Lausbubengeschichten? Jasmin Berchtold kennt viele. Sie lebt Heimat und Tradition, wie auch ihre ganze Familie. Besonders die Streiche des jungen Ludwigs haben sie fasziniert. "Lebenslauf eines Optimisten - Buch der Kindheit, Buch der Jugend" hat sie besonders gern gelesen, sodass ihr während der Corona-Pandemie der Gedanke gekommen war, die Lausbubengeschichten den Kindern und allen Junggebliebenen in einem Hörbuch wieder aufleben zu lassen.