Lkw fährt in entgegenkommenden Autofahrer

Zwischen Reutern und Welden kam ein Lkw von der Fahrbahn ab und fuhr in einen entgegenkommenden Autofahrer. Dieser wurde verletzt.

Zu einem Unfall mit einem Lkw und einem Auto kam es am vergangenen Donnerstag auf der Kreisstraße A12. Zwischen Reutern und Welden fuhr ein 56-Jähriger seinen Lkw in Richtung Reutern, teilt die Zusmarshauser Polizei mit. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den Gegenverkehr.

Lkw fuhr in Auto vom Gegenverkehr

Gegen 9:10 Uhr Vormittag kam der Lkw-Fahrer aus bisher unbekannten Gründen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Er fuhr zu weit nach links und geriet in den Gegenverkehr. Dort fuhr der Lkw in einen 65-Jährigen mit seinem Toyota seitlich hinein.

Der 65-Jährige verletzte sich dabei laut Polizeiangaben leicht. Außerdem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8500 Euro. (mom)