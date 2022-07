Mann aus Welden übergibt 50.000 Euro an Betrüger

Am Telefon gibt sich eine Betrügerin als seine Tochter aus - und bringt einen 69-Jährigen aus Welden um eine Menge Geld. Was die Polizei in solchen Fällen rät.

Ein 69-Jähriger ist Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Eine Betrügerin gab sich laut Polizei am Telefon als Tochter des Mannes aus - und brachte den Weldener so um 50.000 Euro. Immer wieder kam es in den vergangenen Monaten zu ähnlichen Fällen. Doch dass die Betrüger eine so hohe Summe an Bargeld erbeuten, ist ungewöhnlich.

So funktioniert die fiese Masche der Telefonbetrüger

Die fiese Masche der Betrüger geht so: Betrüger geben sich als am Telefon als Verwandte aus und gaukeln Senioren am Telefon eine Notlage vor. Im konkreten Fall behauptete eine Frau offenbar, die Tochter des 69-Jährigen zu sein. Sie behauptete, einen Verkehrsunfall gebaut zu haben, bei dem ein Mensch gestorben sei. Würde der 69-Jährige nicht eine Kaution bezahlen, müsste sie ins Gefängnis, so die Betrügerin. Leider sei der Mann auf diese bekannte Betrugsmasche hereingefallen und habe den Tätern am Dienstag 50.000 Euro übergeben, teilt die Polizei mit. Die Übergabe fand in Augsburg statt. Vermutlich sei dem Mann die Tatsache zum Verhängnis geworden, dass er so viel Bargeld zu Hause hatte, heißt es im Bericht der Polizei. "Hätte er das Geld von der Bank geholt, dann hätten ihn die Bankmitarbeiter vermutlich noch warnen können", so die Beamten.

Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Ähnliche Fälle gab es in den vergangenen Monaten immer wieder - meist werden Senioren betrogen. Oft kommt dabei ein Strohmann direkt zu den Senioren nach Hause, um das Geld abzuholen. Es gibt auch Fälle, bei denen teilweise hohe Summen über Onlinedienste verschickt werden. In vielen Fällen gaben sich die Betrüger auch als Polizisten aus. Dabei berichten sie am Telefon von einem Einbruch in der Gegend und erkundigen sich beiläufig, ob Wertsachen in der Wohnung seien. Die müssten in Sicherheit gebracht werden - das erledigt dann ein falscher Beamter, der vor der Haustür steht.

Polizei warnt: Keine persönlichen Angaben am Telefon

Die Polizei bittet darum, solche Anrufe grundsätzlich anzuzeigen, und weist darauf hin, am Telefon grundsätzlich keinerlei Angaben über das Vermögen oder vorhandene Wertgegenstände zu machen. Außerdem sollen am Telefon keinerlei persönliche Daten übermittelt werden.

Erst vor wenigen Monaten gelang der Polizei in diesem Zusammenhang ein großer Fahndungserfolg. In einer Wohnung in Niedersachsen wurden im April drei Männer festgenommen, die für eine Reihe von Telefonbetrügern im Augsburger Land verantwortlich sein sollen.