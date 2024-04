Mann zersticht Autoreifen seiner Ex-Freundin

Nach dem Ende einer Beziehung kündigt in Welden ein Mann Rache an. Im Visier hat er das Auto seiner ehemaligen Partnerin.

Die Trennung von seiner Lebensgefährtin hat in Welden ein Mann nicht gut verkraftet. Der 37-Jährige kündigte laut Polizei an, dass er aus Rache die Reifen am Auto seiner Ex-Freundin zerstechen werde. In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag setzte er seine Drohung in die Tat um. Die 35-jährige Ex-Freundin beobachtete die Tat und filmte diese mit ihrem Smartphone. Aufgrund der Aufnahmen konnte der Täter zweifelsfrei identifiziert werden, so die Polizei. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Es entstand ein Sachschaden von 1.000 Euro. (kar)