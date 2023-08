Marktfest in Welden – zu Pferde und auf der Laugna

Die Marktgemeinde will ein familienfreundliches Fest vom 11. bis 13. August feiern. Es gibt Western- und Dressurreiten, Kutschfahrten und auch ein Badeentenrennen.

Am Wochenende vom 11. bis 13. August verwandelt sich der Festplatz Welden wieder in eine Feiermeile mit viel Programm. Was die Gäste erwartet, wer alles mitmacht – hier ein Überblick. Am Sonntag nach dem Gottesdienst startet das Marktfest um 11 Uhr. Neben Vereinsolympiade und viel Musik der Musikvereinigung am Markttreff beim alten Feuerwehrhaus, Ratespiel beim Gartenbauverein in der Ganghoferstraße, Bogenschießen mit Laserlicht der Schützen an der Grund- und Mittelschule ist auch wieder das beliebte Badeenten-Rennen an der Laugna am Start.

Für die Kinder wird es neben kleinen, akkubetriebenen Fahrzeugen der Wasserwacht noch viele weitere Überraschungen geben. Für Abkühlung sorgt die Wasserwacht mit leckerem Eis von Uli von Bocksberg. Ins Schwitzen kommen dürfte hingegen die Taekwondo-Schule mit ein bis zwei Aufführungen. Der Heimatverein bietet eine Sonderausstellung in der Schule mit Klassenfotos aus der Zeit von 1900 bis in die 80er-Jahre. Spannend dürfte sein, welche Personen auf den Fotos noch erkannt werden.

Kein Marktfest ohne Handwerkermarkt

Kein Marktfest ohne Handwerkermarkt, wo es von Schmuck bis zu Kreativem aus Holz so ziemlich alles gibt, was das Herz begehrt. Rund 30 Anmeldungen liegen bereits vor, berichtet Marcus Stempfle vom Heimatverein. Auch der Krämermarkt, der Weldens Straßen mit seinen Waren schmückt, darf nicht fehlen. Allerdings wird es diesmal weniger Händler geben als in den Jahren zuvor. Beim diesjährigen Motto dreht sich alles um Pferde. Ob Western- und Dressurreiten, Ponys, Kutschenfahrten sowie Natural Horsemanship, das ein pferdefreundlicher Umgang mit dem Tier. Hufschmied Anton Rittel übernimmt die Moderation. Auch kulinarisch und musikalisch wird einiges geboten. Eine breite Auswahl an Speisen und Getränken erwartet die Besucherinnen und Besucher.

Und musikalisch? Der Harmonische Biergarten wird wie auch schon in den vergangenen Jahren am Freitag mit dem Blasorchester eröffnet. Danach startet die Partynacht mit Rockmusik von den „No Rules“. Am Samstag erwartet die Besucherinnen und Besucher gemütliche Biergartenstimmung mit den Schallermusikanten. Am Sonntag ab 11 Uhr unterhält der Musikverein Reutern, ab 15 Uhr die Staudener Holzschüttler mit zünftiger Blasmusik. Den Festausklang gibt es ab 18.30 Uhr mit dem Blasorchester. „Es werden an diesem Wochenende in der Region wieder zahlreiche Veranstaltungen geboten sein“, so Marcus Stempfle. Trotzdem, so hofft er, werden wieder viele Besucherinnen und Besucher nach Welden kommen. „Es lohnt sich auf jeden Fall.“

Lesen Sie dazu auch