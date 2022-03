Welden

vor 50 Min.

Mehr Gewerbe: Naturschützer sehen Laubfrosch in Welden in Gefahr

Ein Gewerbegebiet in Welden soll erweitert werden. Doch in der Nähe leben gefährdete Tiere. Für sie soll ein Ausgleich in der Nähe geschaffen werden, fordert der Bund Naturschutz.

Von Philipp Kinne

Drei bis fünf Zentimeter groß und blattgrün gefärbt: Der Laubfrosch ist eine der bekanntesten Amphibienarten. Doch der Laubfrosch hat es nicht leicht. Weil immer mehr kleine Gewässer verschwinden, gilt er als bedroht und ist besonders geschützt. Wird sein Lebensraum, zum Beispiel für ein neues Baugebiet, angegriffen, muss Ausgleich geschaffen werden. Aber wo? In Welden sorgt diese Frage aktuell für Aufregung.

