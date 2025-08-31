Icon Menü
Welden: Mit mehr als 1,5 Promille Mofa gefahren

Welden

Mit mehr als 1,5 Promille Mofa gefahren

Die Polizei zieht am Samstagabend einen betrunkenen Mofafahrer in Welden aus dem Verkehr.
    Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Einen betrunkenen Mofafahrer hat die Polizei am Samstagabend in Welden aus dem Verkehr gezogen. Dem Bericht der Beamten zufolge wurde der Mann auf der Reichpoststraße angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mofafahrer stark nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Eindruck offenbar. Laut Polizei hatte der Betrunkene mehr als 1,5 Promille. Ihn erwartet nun eine Geldstrafe. (kinp)

